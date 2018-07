Nuevas reclusas y la intriga sobre dónde está el personaje de Laura Prepon en la sexta temporada de 'Orange Is The New Black'

La sexta temporada de la serie 'Orange is the New Black' ya está casi de regreso y la exitosa empresa de streamming Netflix hizo público el trailer, además de su fecha de estreno que, tendrá lugar el próximo viernes 27 de julio a nivel mundial.

Esta nueva temporada tendrá un total de 13 episodios, y las carceleras más famosas de la televisión estadounidense ya no estarán en la prisión de Litchfield, pues se encontrarán en un recinto de máxima seguridad donde ya nada será lo mismo para ellas, a su vez, las amistades se pondrán a prueba y se formarán nuevas lealtades.

Neftlix también informó que la producción tiene nuevos cambios, uno de esos es que el intro de la serie tendrá otra apariencia para dar un nuevo estilo; sin embargo, se mantendrá el mismo soundtrack y los primeros planos de las prisioneras. En los cambios del intro también se encontrarán inéditas imágenes que mostrarán al reparto en la nueva cárcel que habitarán.

En el tráiler oficial de la producción se pueden apreciar a Piper (Taylor Schilling), Red (Kate Mulgrew), Nicky (Natasha Lyonne), Taystee ( Danielle Brooks), Gloria (Selenis Leyva), Blanca (Laura Gómez), pero lo que más llama la atención es la pregunta de Piper : “¿Dónde está Alex?”, intentando saber qué paso con el personaje interpretado por la actriz Laura Prepon.

“¿No es extraño que seamos las únicas aquí?", añade Piper, luego de mostrar los nuevos bandos que existen dentro del reclusorio.

También se unen nuevas actrices al elenco, algunas son Besanya Santiago, Henny Russell, Christina Toth, Phumzile Sitole, Alice Kremelberg, entre otras.

Desde su estreno en 2013, la serie 'Orange is the New Black' ha obtenido diecinueve nominaciones al Emmy (de los se ha llevado cuatro galardones), seis nominaciones al Globo de Oro y ocho en los Screen Actors Guild Awards, logrando ganar cinco estatuillas.