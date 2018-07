La contundente respuesta de Jessica Cediel en redes sociales

Jessica Cediel no deja de sorprender a sus más de cuatro millones de seguidores con cada publicación que hace en su cuenta de Instagram, pero así como recibe miles de halagos por su belleza y su talento también recibe críticas. Es por eso que en su última publicación decidió dejarle un mensaje a aquellas personas que hacen comentarios destructivos hacia ella.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y en menos de 24 hora la imagen llegó a más de los 72 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios, entre los cuales se volvió a abrir polémica por debido a su elección religiosa , ya que consideran que debería cuidar más su imagen pública.

"esos bailes, videos sensuales, maquillaje y Muchas otras más no es de una cristiana no has permitido que el Espíritu Santo trabaje en ti (…)", "Hermosa preciosa bendiciones y éxitos Dios te bendiga", "Tú esencia es el sello que más me gusta, se tú y no dejes de serlo jamás", "Lo que es es y nunca deja de ser. Pienso luego existo", escribieron algunos.