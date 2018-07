La escena que disgustó a la escritora de 'El diablo viste a la moda'

El diablo viste a la moda, es una de las cintas obligadas para todas las mujeres amantes de la moda, sin duda se ha convertido en una de las películas más emblemáticas del cine, en buena medida, gracias a la impecable actuación de Merryl Streep y Anne Hataway.

Este clásico de la moda es una adaptación a la pantalla grande de la novela de Lauren Weisberger 'El diablo viste de Prada', y la autora explicó que al ver la cinta hubo un detalle con el que no estuvo para nada de acuerdo.

Según Cosmopolitan USA, la autora del libro dijo durante una entrevista que el carácter que le dieron en el guión a Miranda Priestly (Merryl Streep) no coincidía con su idea original plasmada en el libro.

"No me encanta que hayan humanizado tanto a Miranda. Entiendo que Meryl Streep quería interpretar a un personaje tridimensional, porque ella es el mejor talento que conocemos, pero me costó imaginar a Miranda Priestly llorando una habitación de hotel o confiando en Andy. Yo estaba como, '¡Oh, está llorando! ¡No lo creo!'

Sin embargo, Weisberger dice ser consciente del éxito cosechado por la cinta de El diablo viste a la moda, y asegura que los cambios funcionaron a la perfección, pues la cinta ahora ha pasado a la historia como una de las más icónicas en el mundo de la moda y probablemente no habría funcionado igual si se hubiera hecho de alguna otra manera.

La autora lanzó recientemente la secuela de la obra llamada When Life Gives You Lululemons, novela que está centrada en Emily Charlton (la segunda asistente de Miranda), quién sabe, quizás en algún momento podríamos ver esta historia en la pantalla grande.

