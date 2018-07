Estos famosos aparecieron en Grey´s Anatomy y quizás no lo recuerdes

La serie de televisión Grey´s Anatomy durante 14 años ha emocionado a sus seguidores, sus personajes han hecho llorar a más de uno, pero este privilegio no está reservado sólo al elenco regular, muchos famosos han visitado el famoso Seattle Grace y quizás no recuerdes que estuvieron allí.

Con su temporada número 15 en puertas, miramos al pasado para recordarte esas caras familiares que fueron invitados a la serie.

Dylan Minnette

Antes del éxito de la serie de Netflix 13 Reason´s why, su protagonista Dylan Minnette fue un paciente en el Seattle Grace. En la serie interpretó a Ryan, un niño que nació sin orejas pero que podía escuchar, el chico llegó al hospital en Halloween y retó a los doctores a construirle unas orejas mientras jugaba a dulce o truco con Meredith Grey.

Millie Bobby Brown

La chica de moda gracias a su protagónico en Stranger Things de Netflix, interpretó a Ruby en la temporada 11 de la serie. En el dramático episodio la niña salva a su madre quien tenía las vías respiratorias luego de un terremoto, por lo que los doctores al no poder trasladarse la guiaron por teléfono, logrando salvar la vida de su mamá.

Elisabeth Moss

La ganadora del Emmy y protagonista de la exitosa "The Handmaid´s Tale" también visitó el Seattle Grace en la tercera temporada, intepretando a una mujer que acompaña a su madre al hospital, quien murió por una rara enfermedad.

Mandy Moore

La actriz y cantante que está cosechando éxitos en la serie "This is us" participó en uno de los episodios más dramáticos de Grey´s Anatomy, donde un hombre armado abre fuego en el hospital para vengar la muerte de su esposa quien fuera paciente.

Demi Lovato

La cantante interpretó a una adolescente con esquizofrenia que sus padres mantenían en tratamiento, pero en Seattle Grace descubrieron que tenía una abertura en un hueso de su oído y esto era lo que afectaba su comportamiento.

