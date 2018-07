Daniella Campos le dedica emotivo mensaje a su hija a nueve años de su muerte

Han pasado nueve años…nueve. A esta hora íbamos camino a pabellón, muertas de susto, con mucha ansiedad, estaba a punto de suceder un milagro, sin saber, sin darme cuenta… Naciste mi bella hija, mi bebé, tan esperada, fruto del amor de tu padre y mío. Cómo se explica esto? Cómo puede mi alma dejar de llorar? Cómo se cierra este ciclo? La verdad nunca deja de llorar, nunca encontrarás motivos o respuestas y el ciclo solo cerrará viendo acabe el tuyo.. No busco más respuestas, gracias hija por permitirme llegar a la verdad, por darme la fuerza para luchar tantos años contra los Gangsters de este país y su burocracia. Espero otro milagro, que llegué el día que se haga justicia para cada niño y cada madre que dejan sin respuestas. Te amo hasta el infinito y más allá… sólo me queda esperar el momento en que podamos reuniros y volver abrazarnos como lo hicimos cada segundo que estuviste a mi lado. Gracias por cuidar y proteger a mi bella mai, tu hermanita que le tocó luchar igual que a ti para sobrevivir y gracias por regalarme el tremendo amor que nace cada día viéndola crecer. Ella dice que es su cumpleaños jajaja Imagino que tú dirías lo mismo, mis princesas te veo en sus ojos y vives en mi corazón! 00:13 am Feliz cumpleaños mi amada FLORENCIA AUGUSTA LEGUINA CAMPOS Q.E.P.D

A post shared by Daniella Campos (@daniellacamposl) on Jul 7, 2018 at 9:34pm PDT