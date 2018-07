¡Sensualidad en su máxima expresión! Lisandra Silva deslumbra en video junto a los Power Peralta

Este domingo, los usuarios de Instagram fueron testigos del lanzamiento de un sensual videoclip protagonizado por la ex "Doble Tentación" Lisandra Silva.

La cubana ya lo venía anunciando, pero tras varios días promocionando la colaboración "LISxPP" en su red social, finalmente mostró el proyecto que preparó en conjunto con los gemelos de Power Peralta.

De esta manera, Lisandra Silva deslumbró al ritmo de "To my bed" de Chris Brown, en una coreografía que realizó junto al bailarín Raúl Peralta y que no dejó indiferente a nadie.

Te puede interesar:

"YA SALIO 🔥🔥 #LISxPP@lisandrasilva ft @raulpower Directed by @gabopower | Produced by @peraltaentertainment", escribió junto al video que ya suma más de 45 mil me gusta.

El proyecto fue dirigido por Gabriel Peralta, quien tuvo la idea de juntar a Lisandra y a su hermano en una sensual puesta en escena al ritmo de Chris Brown.

La nueva faceta de la modelo ha tenido muy buenas reacciones, siendo aplaudida debido a la impecable rutina que llevaron a cabo y su desplante frente a las cámaras.

"Regia lisandra como siempre", "increíble trabajo que genial invitar a distintos rostros a dejar que la danza los llene de magia!!! Espectacular coreografía! Magnifica ejecución! Me encantaaaaaaaa!" y "pero te pasaste lisandra talento unico bendiciones", fueron parte de los comentarios.

Te recomendamos: