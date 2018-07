Denise Rosenthal recibe apoyo de sus seguidores tras problema de salud

Este invierno está complicado: bajas temperaturas, lluvia, un poco de nieve y mucho viento han sido parte de esta temporada, donde el llamado es a cuidarse.

Pero no todos se mantienen completamente fuertes y sin caer resfriados, y ese fue el caso de Denise Rosenthal, que sufrió las consecuencias del frío y la mala calidad del aire.

"Aquí yo, recordando los momentos cuando estabas sanita.. Caí en cama, y hace mucho tiempo no me sentía tan mal!!! mucho bicho no? Como los ha tratado a uds el invierno?", escribió en su cuenta de Instagram.

La cantante ha recibido el apoyo de sus seguidores, quienes le han mandado fuerza en su red social.

