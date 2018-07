Betsy Camino revela dramático episodio que la llevó a ser detenida a los 18 años

Este domingo, Betsy Camino participó en un nuevo capítulo de "La noche es nuestra", en donde sorprendió luego de revelar el episodio por el que fue detenida cuando tenía 18 años.

Según comentó la actual reina del Festival de Viña, todo ocurrió en medio de la complicada situación que enfrentaban como familia, debido a que su padre se marchó por los problemas que tenía con su pareja.

Fue este mismo, quien al momento de querer regresar, no fue bien recibido por el grupo, y por lo mismo, expulsó a Betsy y a su familia de la vivienda que compartían.

El hecho enfureció a la modelo, quien arremetió en contra de su ex hogar en venganza. "Le quité hasta los tomacorrientes de la casa. Y me llevé todo, dejé tirado en la tierra el televisor y todo", contó Betsy Camino.

"Yo soy sana de salud, pero mi hermana es asmática y no le importó. Así que la chucha, cogí un camión y le deje todo tirado y por la noche vino la policía y me llevaron esposada (sic)", recordó.

Pero su acción tuvo consecuencias. Según comentó, "pasó un mes. Mi mamá entró en shock. No podía hacer nada. Tuve que trabajar doble. Fue un periodo que yo cambié de niña a mujer".

"Llegó el día del juicio y nosotros perdimos. No tocamos nada. Ni un cuchillo. Pero no dolió lo económico. Me dolió cuando (su papá) dijo ‘ella fue un amorío, qué más yo puedo hacer’. Eso me mató", añadió.

Después del episodio, Betsy decidió no volver a ver a su padre, y así ha sido desde hace seis años. Sin embargo, la modelo está al tanto de su situación. "Sé que tiene cáncer. Yo le dije ‘la vez que yo te vea es imposible no llorar, porque eres mi papá y siempre lo serás, pero tu me vas a ver desde el cielo cuando te tire una flor’", dijo.

"Ese rencor se lo voy a guardar siempre. Él fue más hombre que papá", finalizó.

