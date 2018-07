La disculpa de Sara Uribe al canal donde trabajaba

💥Aclaración sobre la conferencia hecha en Medellín💥 . En @expobellezacolombia hice una conferencia espectacular con @marcelaristizabal y @yurivargas1 . Allí conversamos sobre la vida y defensa de la mujer en las redes sociales.📲 Estaba muy contenta hablando de todo y, por la felicidad, la alegría de tener ese espacio y con tanta gente alrededor mirándome, no supe cómo expresarme😶. Quiero decirles que @losetodocol fue una de las mejores cosas que pude haber hecho en la vida y cuando me referí a "no hacer parte de esos programas", no me refería al @canal1col , (porque allá hice parte del programa como conductora) ,sino a otros que pisotean la dignidad de la gente sin importar nada. (Y no quiero hacer parte de ellos, de producciones ofensivas, como tema) . Desliza para que veas los 3 videos. ¡Y que quede claro! @losetodocol es mi casa🏡, los amo a todos: a los de producción, a los ejecutivos que me dieron la oportunidad y a mis compañeros. ¡Gracias @losetodocol ! 😍

A post shared by Sara Uribe. (@sara_uribe) on Jun 28, 2018 at 12:55pm PDT