El falso cambio de 'look' de Elianis Garrido que se ha vuelto viral

Elianis Garrido es una de las presentadoras más queridas de Colombia, por su belleza y su talento, es por eso que causa sensación en redes sociales con cada publicación. Sin embargo, últimamente ha compartido algunas fotografías con un 'look' muy diferente.

Al parecer la presentadora de 'Lo sé todo' ha revolucionado a sus seguidores en redes sociales con algunos cambios en su look, un cabello negro, con el largo de sus hombros y capul.

A post shared by Elianis Garrido Zapata (@elianisgarrido) on Jun 23, 2018 at 12:05pm PDT

A post shared by Elianis Garrido Zapata (@elianisgarrido) on Jul 6, 2018 at 9:04am PDT

Aunque la modelo ha dejado claro en los comentarios que acompañan su nuevo cabello que esta mostrando su participación en una producción de teatro llamado 'A 2.50 la Cuba libre' por lo que se trata de una peluca, muchos de los comentarios parece que no lo comprendieron:

"Te vez hermosa con el nuevo look", "El cabello negro se te ve espectacular", "¿Po qué te cortaste el cabello? Te ves linda de todas las formas, pero me gusta más como lo tenías antes", "Me encanta como te ves con ese look", "Como te luce el cabello negro, recuerdo tu cabellera", son algunos de los comentarios de los internautas.