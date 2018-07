12 joyas que hacen de la nueva familia de Meghan una de las más ostentosas de la monarquía europea

#Coronation65 👑 | El día de su coronación, hace 65 años, Isabel II lució la Diadema del Estado cuando se dirigía a la Abadía de Westminster. Se trata de una joya que ahora tiene 198 años de antigüedad, encargada por el rey Jorge IV a la joyería Rundell & Bridge para usarla sobre su gorra de terciopelo en la procesión hasta su el sitio de su coronación en 1821. Le costó alrededor de £ 600.000 libras actuales. La joya está decorada con 1.333 diamantes que suman un total de 320 quilates, un diamante amarillo de cuatro quilates en la parte delantera y originalmente tenía 180 perlas. La diadema además fue adornada con cuatro ramos de rosas, cardos y tréboles, los símbolos florales de Inglaterra, Escocia e Irlanda, respectivamente. En las siguientes décadas, la Diadema del Estado fue utilizada por las siguientes reinas, Adelaida, Victoria, Alejandra, María, Isabel e Isabel II. Cuando no está en uso, la diadema se exhibe en la Galería de la Reina del Palacio de Buckingham. [Lea hoy en SECRETOSCORTESANOS.COM el artículo "50 cosas curiosas sobre la coronación de Isabel II"] #isabelii #elisabethii #coronationday #coronation #joyasreales #onthisday #efemerides #taldiacomohoy #queenelizabethii

A post shared by SECRETOS CORTESANOS (@secretoscortesanos) on Jun 2, 2018 at 6:33am PDT