Novia de Maluma es fuertemente criticada por foto en el Mundial

El romance de Maluma con Natalia Baurich parece que va viento en popa, pues a pesar de tener encima los ojos de diferentes medios internacionales, el cantante ha podido manejar la situación.

En la reciente semana la modelo Natalia Barulích quien conquistó el corazón del cantante publicó en su red social Instagram una imagen que causó polémica entre sus seguidores, la imagen de la mujer es en Rusia junto a Zabivaka, la mascota del mundial, sin embargo lo que ocasionó los comentarios fue que la joven llevaba puesta la camiseta de Argentina.

Aunque de ella se conoce que tiene dos nacionalidades pues aunque nació en Croacia como su padre, se fue a vivir a Estados Unidos desde muy desde hace muchos años, por esta razón muchos se preguntan la razón por la cual llevaba puesta dicha camiseta.

"Alguien me explica que hace esta con nuestra camiseta?", "No que es croata? No entiendo ", "Sácate la camiseta de mi país", "Te pones la camiseta de la Argentina pero no sabes ni hablar en español", "Con razón perdió Argentina", fueron algunos de los comentarios.