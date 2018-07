Ignacio Lastra cuenta cómo logró el alta médica tan rápido

A través de sus historias de Instagram, Ignacio Lastra dio al buena nueva: luego de cinco meses, fue dado de alta de su tratamiento tras el accidente que dejó el 90% de su cuerpo quemado.

"Este cuatro de julio celebro el ‘Yo También’, ya que me dieron el alta en la clínica y no tengo que ir más a ninguna terapia", comenzó contando en su historia, agregando además que demoró unos meses en algo que toma años: "¡Eso quiere decir de que todo es posible!".

En conversación con LUN, el conductor del programa de YouTube 'Bombarderos Bizarros' relató cómo fue este proceso, contando que en un principio no tenía fuerza muscular y que no podía caminar: "Me puse las pilas y además de las terapias de la clínica empecé a hacer mis propias terapias en secreto: me acostaba en la cama y hacía 10 abdominales, era más doloroso que la cresta, después terminé haciendo 400″.

Además, Ignacio contó que tenía una pelota en la clínica, que levantaba con las piernas y jugaba con ella. "Yo quedé con retracción en los brazos, no los podía levantar y en la casa empecé a hacer barra. Le puse todo el power", dijo, añadiendo que su actitud siempre fue positiva: "Nunca pensé que no iba a volver a caminar".

También declaró al medio que solo faltan un par de cirugías en su futuro, para remodelar su boca y la reconstrucción final de su cara.

