Gabriela la prima de Maleja Restrepo competirá por la corona de Señorita Colombia este año

Maleja Restrepo es una de las influenciadoras más importantes de Colombia, desde pequeña ha trabajado en la televisión nacional como presentadora y actriz en diferentes programas. Sin embargo, su credibilidad aumentó desde el momento en el que entró en el mundo de YouTube, es por eso que decidió darle un espacio para apoyar a su prima.

Gabriela Tafur a sus 22 es la actual señorita Valle y aspirante a la corona de Miss Colombia. Aunque nunca fue su sueño, desde los 18 años una de las agencias de la región la captó para que participara en el concurso, sin embargo, los había rechazado por la dedicación en sus estudios.

Actualmente es estudiante de décimo semestre de derecho en la Universidad de los Andes, allí también trabaja como coordinadora de la especialización en derecho comercial y en el área jurídica de la multinacional Microsoft. Además, habla inglés y portugués; toca piano, violín y juega voleibol.

"Cuando hablé con Jorge Duesterdieck, quien es el director de comunicaciones de Combelleza, por molestar le dije: pues cuando me saquen un decreto. Obviamente sin prever que eso iba a pasar, porque ha pasado muy pocas veces, y este año me llama y me dice que, por cuestiones de coincidir con el principio de austeridad del Concurso Nacional, por el cambio de fechas del certamen – que retorna a su fecha tradicional en noviembre – y el cambio de planes de Combelleza, te tenemos el nombramiento. Quedé atónita", le confesó a una de las revistas nacionales.