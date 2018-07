Eternos perdedores: ¡Estos son los 4 grandes actores que aún no han ganado el Óscar!

Es increíble que en la industria cinematográfica todavía existan grandes actrices y actores que aún no hayan ganado el Óscar. Hay muchos que incluso murieron y no lograron ganar o simplemente tuvieron que conformarse con uno honorífico, así como el caso de Deborah Kerr (6 nominaciones) o Peter O'Toole (8 nominaciones) que con magistrales carreras interpretativas sólo obtuvieron el premio en reconocimiento a su trayectoria.

Estos desaires (por no decir otra cosa y hablar demás) han sido muy criticados con el pasar del tiempo y año tras año son más las actrices y los actores que se han quedado sin la estatuilla, aquí te dejamos 4 que están a la espera del Óscar:

1- Glenn Close: Durante su carrera la inolvidable intérprete de la villana Cruella De Vil ha sido nominada 6 veces al Óscar, y está en la espera para completar la triple corona de la actuación (Tony, Emmy, y Óscar), ya tiene los dos primeros mencionados. Cabe mencionar, que no ha ganado ningún premio de cine otorgado por los Globos de Oro, los BAFTA, los SAG Awards y los Critics' Choice, ¿Increíble, no? Ella hace poco dijo: "Si me dan un Óscar, espero no recogerlo en silla de ruedas".

2- Liam Neeson: Es considerado uno de los mejores actores de su generación y sólo ha sido nominado al Óscar por su grandiosa interpretación en 'La Lista de Schindler'. El actor ya no hará películas de acción e incursionara nuevamente en otros géneros, ¿busca su consagración? Probablemente.

3- Sigourney Weaver: Sin duda es una de las mejores actrices de la industria, en los 80's obtuvo 3 nominaciones al Óscar y más nunca volvió a optar por el premio. Fue la primera actriz en ganar 2 Globos de Oro en categorías de cine, y tiene un BAFTA. Esperemos que no acabe con un Óscar Honorífico.

4- Ralph Fiennes: Nuestro querido y odiado Voldemort ha sido nominado 2 veces al Óscar, y estuvo cerca de una tercera por 'The Grand Budapest Hotel'. Es considerado uno de los más versátiles actores y muy buen villano. Es ganador de un BAFTA y un Tony.