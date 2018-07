La carta que Silvia Pinal envió a Luis Miguel para que viera a Michelle Salas

La relación entre Luis Miguel y Stephanie Salas es una de las más habladas en el medio artístico por los secretos detrás de ella. A pesar de que ambos eran muy cercanos, nunca hubo un noviazgo oficial pero sí tuvieron una hija en común que el intérprete tardó 20 años en reconocer. Y es que durante mucho tiempo, Michelle Salas vivió a la sombra de la poderosa dinastía Pinal y los escándalos de su padre, sin haber un acercamiento real con este.

Fue la actriz Silvia Pinal quien reveló en una entrevista para el programa "Hoy" que se atrevió a escribir una carta dirigida al intérprete para que conociera y conviviera con su bisnieta Michelle Salas.

A post shared by Silvia Pinal (@silvia_pinal) on Jan 19, 2018 at 9:19am PST

A pesar de que la actriz mexicana no está segura si dicha carta llegó a manos de Luis Miguel o si fue el motivo del encuentro con su hija, afirmó que le gustó que 'El Sol' finalmente decidiera aparecer en su vida.

“No sé en qué punto sea cierto, yo sí le di a una carta a Rafael Herrerías porque sí es muy amigo de Luis Miguel, pero no sé hasta qué punto haya logrado algo, porque yo no lo he visto, ni me urge, ni me interesa, pero sí me gustó que tuviera contacto con Michelle porque eso es lo que me interesaba”.