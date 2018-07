A propósito del 4 de julio: ¡Ya está aquí el trailer de la última temporada de 'House of cards'!

Después de la tormenta mediática que protagonizó su estrella principal, 'House of Cards' finalmente hizo oficial su regreso para una sexta y última temporada programada para finales de este año, para eso Netflix acaba de lanzarse un nuevo video promocional para el 04 de julio con la actriz que desde ahora toma el control de la serie, nada más y nada menos que Robin Wright.

#HouseofCards has a #FourthofJuly message from the new presidenthttps://t.co/OfWmh2abgn

— Entertainment Weekly (@EW) July 4, 2018