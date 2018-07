Sebastián Yatra genera comentarios por presentación en bienvenida de la selección Colombia

Sobran las palabras. Gracias muchachos, lo entregaron absolutamente todo 🇨🇴🇨🇴🇨🇴❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) on Jul 3, 2018 at 4:05pm PDT