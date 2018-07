Polémica en "Rojo": Gemelos acusan humillación de Neilas Katinas y abandonaron el programa

Un miércoles de polémica es el que se vivió ayer en "Rojo, el color de talento". El programa de TVN vio como se enfrentaban los gemelos Maylor y Marlon Pérez con Neilas Katinas, luego de que este les mostrara una mala nota y, según ellos, los humillara.

Pero para entender la pelea tenemos que irnos un día atrás, al martes, cuando luego del baile de Maylor, Katinas lo evaluó sin comentarios positivos y le consultó que si él y su hermano buscaban competir o solamente la fama.

Los cubanos se sintieron de inmediato humillados y lo hicieron saber en la ceremonia de eliminación de este repechaje en el que ambos participaban. Ahí, Maylor pidió la palabra y se refirió de manera despectiva al jurado. "Bailen con el alma para el público, y no para éstos”, dijo.

Luego de eso, se produjo una pequeña discusión entre ambas partes que terminó con la salida de los hermanos del programa, el último de ellos, se fue sin decir palabra.

En las redes sociales los seguidores del programa se manifestaron, preferentemente, a favor de los cubanos. Ahí, tanto martes como miércoles, acusaron humillación del juez y que el programa estaba arreglado.

#RojoRepechaje La pregunta de Neilas estaba demás, que vergüenza de jurado. Él no es educativo, es destructivo, 😡😡😡😡😡

Pésima la actitud del jurado hacia los gemelos, especialmente Neilas, ellos no solo estan ahí para competir si no que también para aprender pero solo los humillan 😠 como saben si con apoyo en el futuro sean como los Power Peralta?(Power Pérez en este caso 😄) #RojoRepechaje

A mi me humillan y en CÁMARA como lo hizo Neilas con los gemelos y lo subo y bajo y me da igual decir garabatos pero nadie tiene derecho a hacerte sentir así, esta bien que no le haya gustado como bailan pero creo que hay mejore formas de decirlo #RojoRepechaje #RojoTVN

— Paola Diaz Q☀ (@Paolaadiazq) July 4, 2018