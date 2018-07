Pamela Díaz arremetió contra Daniela Aránguiz “es difícil que alguien me reemplace”

Apenas el martes pasado, Daniela Aránguiz se unió al equipo de la Mañana de Chilevisión en reemplazo de Pamela Díaz y esta aún no está nada contenta con lo sucedido.

La ‘Fiera’, como conocen a Pamela, aprovecho lo informado recién que Aránguiz, esposa del Mago Valdivia, no fue bien recibida por los seguidores del programa matutino para opinar sobre el asunto. En declaraciones a Intrusos dijo que no es una persona querida para ella “Tiene un montón de puntos encontrados con mucha gente, lo último que pasó en ‘Vértigo’, lo que pasó en ‘Intrusos’ con ella, el tema de sus redes sociales, no es que esté descubriendo América”.

“Es difícil que alguien me remplace con mis estupideces, no existe nadie que me pueda reemplazar. Me encantaría que existieran más Pamelas Díaz para que les vaya así de bien”, agregó.

Cuando el periodista le preguntó si había algún parecido entre ambas, Pamela respondió “¿en los cuernos?” implicando que le eran infiel a Aránguiz.

“No estamos muy equivocados, yo tengo 5 hijos, ella todavía no se separa, yo me separé, me volví a juntar, me reinventé en la televisión. Yo vivo de esto, yo no vivo de mi marido. Encuentro que es una galla trabajadora a pesar de que hoy día puede disfrutar de las lucas que tiene junto a su marido que todos quisiéramos, qué rico”, manifestó.

“Hay muchas que se quieren parecer a mi pero no les va bien” finalizó Pamela.

