'Love, Simon': La película para acercarte a ese ser querido que es homosexual

'Love, Simon' (2018) es una película que narra la historia Simon Spier, un adolescente homosexual que aún no le dice a su familia y amigos que es gay.

La película es protagonizada por el actor Nick Robinson, acompañado por Katherine Langford, Jennifer Garner, Josh Dudamel, Alexandra Shipp, Keiynan Lonsdale, Logan Miller, Tony Hale y Talitha Bateman.

La producción es dirigida por Greg Berlanti (Dawson’s Creek, Brothers & Sisters), y escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This Is Us), quienes se basaron en la aclamada novela de Becky Albertalli, YO SOY SIMON.

SINOPSIS:

Simon Spier inicia anónimamente un vínculo sentimental a través de correo electrónico con "Blue", un compañero de clases. Al mismo tiempo debe lidiar con la intriga de saber quien es ese compañero y con su gran secreto, el cual es descubierto por otro compañero de clases que comienza a chantajearlo. Luego se ve envuelto en muchas situaciones que deberá afrontar.

OPINIÓN:

Puedes llegar a pensar que ésta cinta sería una más del montón, pero no, la historia te atrapa desde el inicio y te deja con la misma intriga que tiene su protagonista, ¿quién es Blue?, además que refleja lo complicado que puede ser para una persona confesarle a la sociedad que es homosexual, sumado a eso, las acciones que llegan hacer las personas homosexuales para ocultar el secreto.

Es una película que trasciende y estamos seguros que muchos podrán identificarse, incluso los padres, y no necesariamente tienen que ser homosexual para hacerlo, pues la cinta busca incentivar en el público el entendimiento, la tolerancia y la inclusión de las personas homosexuales en la sociedad; haciéndonos entender que todos en el mundo merecemos una gran historia de amor.

'Love, Simon' es una comedia romántica en la cual no verán a dos hombres teniendo sexo ni nada por el estilo, veanla y disfrutenla todos, estoy seguro que el mensaje les llegará. Por cierto, la cinta cosechó críticas positivas en casi todos sus aspectos.