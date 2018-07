La enfermedad que pocos conocen de la presentadora de Muy Buenos Días

La presentadora del programa matutino Muy buenos días, Adriana Betancur reveló desde hace un par de años las cicatrices que tiene su cuerpo debido a una enfermedad que la aquejaba. Fue en medio de una entrevista con la revista Aló que reveló lo que había padecido debido a una falla en sus riñones.

"Después de un diagnóstico equivocado de lupus y otro de hialinosis focal y segmentaria variedad colapsante, que acabó con mis riñones hasta dejarlos trabajando solo el tres por ciento, y me llevó a tres semanas de hemodiálisis y un año y medio de diálisis peritoneal que me mantuvo viva, hasta que llegó el milagro del trasplante que me permite verme como ahora".