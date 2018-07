Valentina Lizcano bailó ‘Estamos melos’ y así reaccionaron sus seguidores

Motivada por el baile y el Mundial de Rusia, la actriz Valentina Lizcano mostró su sabor caribeño y bailó la canción ‘Estamos melos’, además compartió en las redes sociales su forma de bailar.

“Cuando estoy triste o cansada cuando la energía baja por alguna razón, siempre me funciona bailar 💃🏼 buscar música que me alegre y me haga sentir BIEN MELO 👌🏽 y si es Colombiana mejor yo aquí lejos de mi pollito 🐣 pero sin dejar que la mala nota me lleve … Pd : bailar es moverte como te de la gana y despertar tu alegria ”, escribió la modelo.