Caso de paternidad de Sergio Lagos tendría duro vuelco: madre acusa abandono

Ya ha pasado alrededor de un año desde que se reveló que Sergio Lagos, tras una infidelidad, tuvo un hijo con la periodista Catalina Lasen, quien lo demandó para que se hiciera cargo.

Las declaraciones del animador y de Nicole, su mujer, aseguraron que se harían responsables y priorizarían el cuidado de los niños.

Lagos reconoció la paternidad del chico de cinco años, que padece de metilación (una extraña condición genética que lo vuelve más vulnerable a sufrir ciertas enfermedades), y prometió hacerse cargo de él.

Pero puede que no todo sea tan como lo cuentan: según un críptico post de Catalina Lasen en Instagram, la comunicadora apuntaría a que Sergio Lagos no estaría cuidando de su hijo como había prometido.

"365 y más… son los días en que no has tomado el teléfono siquiera para saber cómo está", escribió en la publicación, que no se sabe precisamente si está dirigida a él, pero todo indicaría que sí.

