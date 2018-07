La 'colombianada' de Rochi Stevenson en Rusia

QUE VIVA COLOMBIA!! 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴Y NUESTRA SELECCIÓN @fcfseleccioncol que nos permitió soñar, que nos unió como país, que logró que juntos pintáramos las calles de RUSIA color amarillo, azul y rojo, ondear nuestras banderas llenos de orgullo patrio, contagiando al mundo entero con nuestra alegría…..GRACIAS a nuestra selección que nos enseñó una vez más que todos podemos luchar por la misma camiseta, que siempre debemos tener FE y que hay que dar la batalla hasta el último minuto por conseguir nuestras metas. Gracias muchachos lo dieron TODO!!! Gracias a los hinchas (jugador número 12) que también lo dieron todo por llegar a #Rusia2018 a acompañar y apoyar a nuestra selección, gracias por esa fiesta en los estadios, por alentar a la Selección en las buenas y en las malas #orgullosadesercolombiana 💛💙❤️

