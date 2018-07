Ella fue la única mujer que amó a Luisito Rey antes de morir

Luis Rey se ha convertido en uno de los personajes más odiados del espectáculo por el maltrato al que sometió a Luis Miguel, de acuerdo con la serie que retrata su vida. Aunque el cantante siempre ha sido muy hermético con respecto a su situación personal, sabemos que fue todo menos fácil, que hubo capítulos tan oscuros como la desaparición de su madre y la difícil relación con su padre, Luisito Rey.

Luis Rey ha sido retratado como un hombre amargo, soberbio, narcisista y hasta cierto punto psicópata, pues no sólo hizo sufrir a su hijo, sino también a su esposa, a quién según varias teorías, desapareció. Marcela no fue la única pareja de Luis Rey, pues se dice que este le fue infiel con otras mujeres y que incluso llegó a obligarla a tener tríos o intercambiar parejas.

En la serie aparece una mujer de nombre Ana, quien supuestamente es asistente de Luis Rey y quien termina enamorándose de él justo cuando se encontraba en plena crisis económica debido a la ruptura con su hijo y el fracaso de Rey Records. Se sabe que el cantante tuvo una pareja que lo amó de verdad y que incluso hoy, lo defiende.

Se trata de la española Yolanda Mingo, la última pareja de Luis Rey con quien mantuvo una relación sentimental por casi tres años. Fue ella quien declaró en los medios, a manera de defensa de Luis Rey, que estaba sorprendida por la forma tan malintencionada en que retratan al padre del Sol pues asegura que la relación entre ambos no estaba tan desgastada.

De acuerdo con una entrevista con Maricarmen Gallego para el portal de TvyNovelas, Luis Rey conoció a Yolanda en 1988, cuando ésta fue con sus amigas a un hotel en Madrid y la conquistó.

"Se la quería llevar al trabajo pero mi marido, al saber quién era ese señor y su historia, se molestó muchísimo", dijo la doña Maricarmen. Y es que Yolanda no tenía ni 18 años, pero según la versión de su madre, Luis Rey esperó hasta que cumpliera la mayoría de edad para empezar una relación con ella. Luis Rey tenía 44 años.

Pero aunque Maricarmen lo describe como "un malvado y un monstruo" que llegó a violentar a su hija, ésta asegura que siempre fue una buena persona y lo mucho que le indigna que lo retraten en la serie como lo hacen, siendo que no puede defenderse.

De acuerdo con la señora, Luis Rey engañó a Yolanda para que se fuera como asistente personal de Luis Miguel y de él en México pero al final, terminó convirtiéndose en su pareja y hasta cuidó del pequeño Sergio. De acuerdo con su madre, Yolanda era jefa del club de fans de Luis Miguel en Madrid y ambos se llevaban bien cuando estaba con Luis Rey, pues tenían la misma edad y el intérprete le pedía que cuidara a su padre.

"Mi hija no ha podido rehacer su vida desde que la marcó Luis Rey. No se ha casado, no tiene novio ni hijos. Quedó traumatizada. Mario, el hermano de Luis Rey, decía que los había traumado a todos"