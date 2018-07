El radical cambio de look de la sexy Angélica Jaramillo

Angélica Jaramillo, recordada por participar en Protagonistas de Novela del canal RCN, se alejó de los medios de comunicación para enfocarse en su línea de productos capilares. La exparticipante del reality vuelve a ser el centro de atención y todo por mostrar su radical cambio de look.

En su cuenta de la red social Instagram, compartió una foto en donde se dejó ver con el pelo de color negro y un corte con capul.

Esta es la foto que publicó:

🍷brindemos… 💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶 A post shared by Angelica Jaramillo (@angelica_jaramillov) on Jun 30, 2018 at 4:54pm PDT

"No mejor rubiaaa", "No es por criticar no me gusta hacerlo angi pero de verdad ese color no te luce mejor de rubia Dios te Bendiga", "Divina que gran.Cambio", "Se ve muy fea con negro y capul".



Aunque Angélica no se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que algunos de sus admiradores dicen que podría tratarse de una peluca, pues desde su participación en Protagonistas siempre se ha mantenido rubia y sin cortes de cabello radicales.

Felices primaveras… 2018 #angelicajaramillo A post shared by Angelica Jaramillo (@angelica_jaramillov) on Apr 23, 2018 at 7:22pm PDT

Recordemos que…

Angélica se alejó del mundo de la televisión para ser empresaria de productos de belleza:

“Mis papás han trabajado en el gremio de la belleza desde hace 30 años y la idea de crear un tratamiento capilar fue una revelación divina de papá Dios”, aseguró al diario Q’HUBO.

La hermosa colombiana le reveló al mismo medio de comunicación que, aunque desde el año 2014 no aparece en televisión, próximamente incursionará en la pantalla chica, pues tiene varias propuestas. “Vienen cosas interesantes, pero no me quiero adelantar”, contó al periódico.

Hace poco Angélica se convirtió en madre, pero se nota que recuperó su figura rápidamente, ya que en la imagen, su cuerpo luce esbelto y tonificado.

TE COMPARTIMOS EN VIDEO: