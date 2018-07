La respuesta de Susy Mora a quienes la critican por foto de su Instagram sin maquillaje

Susy Mora dejó sin aliento a sus seguidores con una fotografía que compartió en su red social Instagram donde sale sin gota de maquillaje. Para nadie es un secreto que la presentadora del canal Caracol paraliza las redes sociales con cada publicación.

En traje de baño, con el pelo mojado y sin una gota de maquillaje, ni filtro alguno, Susy compartió con sus 179k de seguidores la foto que levantó todo tipo de comentarios.

"Ingredientes de la receta… ✨💫 Luz natural, ojeras, pecas y cero filtros & [I love it]!.

Primero llegaron los halagos:

"Eres hermosa, natural, con una belleza angelical", "Esta foto la defino en una sola palabra, eres REAL", "Hermosa me.encanta tu caracter y personalidad", "Te ves divina, entre más natural mejor", fueron algunos de ellos.



Sin embargo no faltó el comentario odioso y negativo contra ella:



"El maquillaje hace milagros en todo el mundo".

Por supuesto, la presentadora no dudó en responder asegurando que ella le parece que la seguridad es la que hace milagros "me parece que LA SEGURIDAD HACE MILAGROS. No sabes lo hembra que me siento en esa foto!".

TE COMPARTIMOS EN VIDEO: