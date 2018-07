Cathy Barriga desclasifica episodios de violencia sufridos a manos de Rony Dance

Este lunes, el programa Intrusos de La Red accedió a una entrevista con la actual alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien reveló que sufrió episodios de violencia durante su noviazgo con Rony Dance.

"Reviso las imágenes de esos años, y me doy cuenta que siempre tenía los ojos llenos de lágrimas. Tenía una mirada triste, porque lo que me pasaba era un secreto a voces", comentó la ex chica 'Mekano'.

En este contexto, explicó que su situación no era un hecho oculto dentro del programa, pero que "muchas personas se encargaron de que esto no saliera a la luz".

Según reveló en medio de la entrevista, fueron estos episodios los que la llevaron a dejar el canal, mientras que Rony Dance continuó en el extinto programa juvenil.

Pero la complicada situación dejó algunos testigos, una de las cuales fue Romina Sáez, quien señaló que todo habría comenzado cuando el ex bailarín iba a asistir al aniversario del canal con un amigo.

Según su relato, "cuando ella (Barriga) le dijo '¿Cómo vas a preferir ir con otro hombre que conmigo?’, es cuando Munizaga se vuelve completamente loco".

Posteriormente, Rony habría tomado el brazo de Cathy con fuerza, y "ella empieza a gritar, le decía 'suéltame por favor'", y fue en ese momento en que Romina intervino diciéndole que la dejara ir.

Sin embargo, la alcaldesa aseguró que el canal no hizo nada para ayudarla.

