Belén Mora recuerda polémica conversación con Nicolás López: "Twitter no olvida, yo tampoco"

Separo mi caso de otros, mucho mas graves. En mi caso, la respuesta fue automatica, un cachetazo y un empujon y despues lo enfrenté por redes sociales. Esto, hace seis años. Apoyo a todas las denunciantes y les creo absolutamente. Creo que es necesario mostrar este hilo. No lo tenía y me lo mandaron. Me defendí. Pero hay muchas que por miedo o inseguridad no lo hicieron, y gracias a mucha valentia lo hacen hoy, donde ya tenemos menos miedo de decir las cosas. Porfavor dejen de tirarle mierda a las victimas. Quienes han pasado por algo asi saben lo que cuesta hablar, el miedo a que no te crean, o ese porcentaje de gente Estupida que cree que una denuncia “cuando le conviene”. Este es mi testimonio, y las imagenes son evidencia mas que clara. Apelo al sentido común y criterio para los comentarios. En esta oportunidad, quien comente algo ofensivo para mí, o paraalguna victima, sera bloqueado. #MeToo #Caigantodos

A post shared by Belenaza Mora (@belenaza_) on Jul 2, 2018 at 1:06pm PDT