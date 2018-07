La última sobreviviente del elenco de 'Lo que el viento se llevó' cumple 102 años de vida

De Havilland nació en Tokio, Japón. Es ganadora de dos Óscar a la mejor actriz por su interpretación en las películas 'La Vida Íntima de Julia Norris' (1946) y 'La Heredera' (1949).

Wishing the amazing Olivia de Havilland a very Happy Birthday – 102 today and still as strong as ever! pic.twitter.com/hRGSQWV32R

El público mayormente la recuerda por la brillante actuación que llevó a cabo en la exitosa y aclamada película 'Lo Que El Viento Se Llevó' (1939), que además, es la última intérprete sobreviviente de este clásico film ganador de 10 Premios Óscar.

Su galardonada y destacada actuación en la cinta 'La Heredera' (1949) es considerada una de las mejores actuaciones femeninas de la historia del cine.

De Havilland fue hermana de la actriz Joan Fontaine, con quien sostuvo una gran enemistad al punto de ser conocidas más por eso que por sus papeles en algún punto de su carrera. En 1942, ambas fueron las primeras hermanas en ser nominadas para un premio de la Academia, y en aquel año Fontaine ganó el Óscar a la mejor actriz, lo que incrementó la rivalidad entre ellas. De Havilland y Fontaine duraron muchos años sin hablarse.

Happy 102nd birthday, Dame Olivia de Havilland!

She is the last surviving principal cast member of GONE WITH THE WIND ('39) and is one of the last surviving stars of the Golden Age of Hollywood. pic.twitter.com/Q6435Uwnz1

— Meredith Riggs 🌵 (@MeredithRiggs39) July 1, 2018