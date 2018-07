'The Art of Racing in the Rain' la película que une a Milo Ventimiglia con Amanda Seyfried

Amanda Seyfried y Milo Ventimiglia han concluido ya las grabaciones del film 'The Art of Racing in the Rain' el proyecto cinematográfico que los une por primera vez en la gran pantalla después de ambos haber participado en diferentes historias dramáticas y llenas de romance, por lo que la unión de ambos promete ser un nuevo clásico de este genero.

Las dos estrellas fueron vistas filmando lo que se cree sea la escena final durante el pasado sábado 30 de junio especificamente en Port Coquitlam, Canadá en compañía de un tierno Golden Retriever así como una niña que se cree sea parte del reparto. Al finalizar, todo el equipo de la película, incluyendo técnicos y staff así como los actores se tomaron un última foto grupal para celebrar que la jornada de grabación ya había culminado.

La película está basada en el popular bestseller 'The Art of Racing in the Rain' pero aún no tiene una fecha de lanzamiento, se estima que sea para el primer semestre de 2019, fecha que podría adelantarse si el Estudio que la distribuye la lanza para el fin de semana de San Valentín para el próximo año, como ya ha sucedido con este tipo de películas en los últimos años.