"Yo cachaba que eran mala gente, pero no a este nivel": Fabrizio Copano relata que Nicolás López lo intento estafar

Tras la publicación de revista Sábado de El Mercurio, que con el relato de ocho mujeres detallaba las denuncias de abuso sexual y acoso laboral del que fueron víctimas en distintos años por parte de Nicolás López, muchas han sido las reacciones desde distintas partes, donde periodistas, comediantes y actores han reprochado las actitudes del director de película como "No estoy loca" y "Promedio rojo".

Uno de los que salió a hablar a través de redes sociales es Fabrizio Copano, quien aseguró que el realizador y su socio lo intentaron estafar en tres ocasiones. Entendiendo que "cagar" quiere decir eso. De todas maneras, nos intentamos comunicar con el comediante, quien no respondió.

"Nicolás López y su socio me intentaron cagar el 2010, 2013 y 2014", comentó, agregando que además dañó "a un amigo que quiero mucho". "Yo cachaba que eran mala gente, pero no a este nivel. Abrazo para las victimas", sentenció.

Luego de eso, se enfrascó en una pequeña discusión con Carlos Hansen, presidente de BF Distribution, quien lo trató de mentiroso.

Mentira. Por qué no le preguntas a tu equipo por qué no siguieron trabajando contigo? Quién será el cagador? No será envidia que tu película de ese momento fue una basura y la de ellos no?

