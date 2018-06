Yerko Puchento deja en incertidumbre su continuidad tras potente rutina en "Vértigo"

Este jueves fue el último capítulo de la temporada de "Vértigo", y al parecer, también el del personaje más emblemático del programa: Yerko Puchento.

Al menos eso fue lo que dio a entender luego de entregar los "Yerko Awards", con los que premió lo mejor y lo peor del 2018, y realizar su rutina humorística, la misma que se transformó en blanco de críticas durante el último tiempo.

En ella, realizó una profunda reflexión en torno al mundo de la televisión que, según sus palabras, ya no es el mismo de hace 17 años atrás, cuando él debutó en pantalla con su polémico personaje.

"Que no se les olvide a ustedes los moralistas de la mañana, que son ustedes los que dejaban que Garay le diera consejos económicos a la gente, fueron ustedes los que dejaron que Franco Parisi diera recetas de ahorro a la gente cuando declaro hasta los calzoncillos en las elecciones", dijo refiriéndose a los matinales.

"Cada vez que va un Presidente a visitarlo hay que trapear el piso después de lo arrastrados que se ponen. Nunca una pregunta buena, nunca apretarlos, a lo máximo que aspiran es a que pruebe la leche asada del cocinero de turno", añadió.

"Todo cambió hoy día en la televisión ¿dónde está la programación infantil? ¿dónde están los programas culturales? (…) Hoy cualquier weon hace un late en la noche con dos sillones e invitados que no tienen nada que decir, se visten de creativos y no salvan a nadie (sic)", dijo.

"Se acabó Teleduc en la televisión, se acabó Mediomundo, se acabó 31 Minutos, se acabó El Mirador, se acabó Los 80, se acabó El Show de Los Libros y esta noche se acabó Yerko", señaló, sorprendiendo a la audiencia.

"Se acabó Yerko Puchento porque yo también tengo corazón", afirmó.

Finalmente, el humorista explicó que "en estos 17 años he intentado decir lo que la gente piensa, nada más, lo que nadie se atreve a decir en televisión, le he dicho corruptos a los corruptos, le he dicho sinvergüenzas a los sinvergüenzas".

"Me he reído de los tontos, he hecho ver los tejados de vidrio, he denunciado con nombre y apellido, me he burlado de los que se equivocan y he sido sarcástico también, he sido pesado, he sido hinchapelotas, y sé que muchas veces se me pasó la mano, pero era el costo de ser Yerko Puchento, ese es el costo", dijo.

"Esta noche me despido de todos, de todo un país, gracias a mi equipo, y sobretodo gracias a la gente que me soportó durante 17 años y que me vio hasta la hora de la corneta durante todos estos años ¡Chao chicos, bum bum! (sic)", dijo a modo de cierre.

