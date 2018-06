Sebastián Yepes rompió silencio y habló de su separación con Tuti Vargas

Aquí estoy hoy, tal vez haciendo justo lo contrario a lo que dicta el mundo en que ahora vivimos. Cerrar ciclos es natural, pero forzarse a dejar de sentir amor incondicional es ir en contra del universo, esta sociedad nos ha generado la necesidad de sentir la deuda; nos siembra el miedo a equivocarnos y el miedo a la nada, y es justo en la nada donde se encuentra todo. Tu y yo nos casamos anhelando que esto fuera para toda la vida, pero que lo es? Esto no es sólo ese papel que firmamos, o esa foto que nos tomamos, lo fue la ilusión de haber dejado un registro imborrable en nuestras almas, y en las almas de los que nos aman. Puede que en esta pequeña dimensión en la que los humanos queremos vivir, se vea entre nosotros una ruptura o un final, pero para mí, a pesar de tu ausencia física, esto es un renacer en el amor, porque nada borrará lo que fuimos, el inmenso bien que nos hicimos, y solo eso es lo que cabe aquí. Aún no se como definir mi presente, no se si esto es perderte para encontrarme, perderme para encontrarte, o mejor aún entender, que este regalo de habernos conocido, amado y acompañado es algo que trasciende el tiempo y el espacio. Aquí me tienes y también aquí en frente de los que ocupan un poco de sus bellas vidas para leerme, te digo que tienes línea directa a mi corazón, que puedes llamarme cuando te ahogues, porque sin importar en realidad el espacio físico, o la calidad de una posible nueva compañía que llegue a nuestras vidas; yo jamás negaré lo vivido a tu lado, porque eso hoy me hace mejor, y sé que a ti también. Mi amor incondicional. @tutivargasm

