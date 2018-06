Marisela Santibáñez recuerda a su hija con sentido mensaje a siete años de su partida

Hace siete años, la actual diputada del Partido Progresista (PRO), Marisela Santibáñez, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, al enfrentar la partida de su hija Rafaela.

La menor falleció a los ocho años en el Hospital San Juan de Dios producto de una leucemia, y se transformó en una terrible pérdida para su madre, quien la recordó en un nuevo aniversario de su muerte con un sentido mensaje en su cuenta de Twitter.

Voy a estar fuerte en nombre de Rafaela. Siempre voy a estar fuerte en nombre de Rafaela. Fue una batalla de más de cuarenta días que no me permite más que ser fuerte. Una luchadora. “Dios salió al jardín, eligió una flor y esa flor se llamaba Rafaela” ..besos y abrazos al cielo pic.twitter.com/UeuD5qa4uB

"Voy a estar fuerte en nombre de Rafaela. Siempre voy a estar fuerte en nombre de Rafaela", escribió junto a una imagen de la pequeña, para más tarde publicar otro mensaje, con el que expresó las dificultades que ha tenido durante todo este proceso.

Muchas, muchas veces quedo inmovilizada.. el recuerdo no me basta, no te tengo entre mis brazos…

Decidí elevarme por sobre el dolor, valiente como mi madre.

Todavía no lo logro, se me va la vida en extrañarte tanto…

Un día como hoy, Dios recogió una flor..

TE AMO pic.twitter.com/JT4eNKthB0

— Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) 28 de junio de 2018