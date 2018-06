La graciosa imitación de una Youtuber a Lina Tejeiro

OIGAAAA EXPECTATIVA: Otras •VS• REALIDAD: Mís Mejores Amigas y YO👹💩💀😭🤦🏻‍♀️ ETIQUETA TUS 3️⃣ MEJORES AMIG@S📌🤣 @linatejeiro8 #oiga #linatejeiro #lasegura

A post shared by LA SEGURA (@la_segura) on Jun 8, 2018 at 8:21pm PDT