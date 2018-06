La polémica foto de la hija de James Rodríguez maquillada

Para nadie es un secreto que para Daniela Ospina y James Rodríguez su hija Salomé es lo más importante y no dudan en compartirlo en sus redes sociales, por eso ahora que se encuentran en el Mundial de Rusia, la pequeña se ha vuelto sensación por ser una mini-reportera sobre lo que pasa con la Selección Colombia.

Sin embargo para el partido de hoy contra Senegal una publicación de Daniela Ospina se robó la atención, la exesposa de James subió una imagen junto a la pequeña Salomé y a su amiga la diseñadora de modas Johanna Rubiano, lo que llamó la atención de sus seguidores es como aparece la niña maquillada.

A post shared by Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) on Jun 28, 2018 at 6:18am PDT

Como era de esperarse los comentarios reprochando la situación, comenzaron a llegar:

"No se porq se quejan de q si peina o maquilla a Salomé… No veo q le quite nada porq le digan algo… Es su hija y yo solo veo a una madre disfrutando de su hija… No tengo hijas pero debe ser una experiencia muy maravillosa…" "Terrible Salomé tan pequeña y pintandole la boca, por eso es que tantas niñas dejan de ser niñas, oarae creersen y convertirsen en mujeres antes de tiempo TERRIBLE!!!!", "Me encanta la foto y la picardía de Salome, pero sin maquillaje, ella es una niña muy linda", "Lindas pero salome sin labial se vería mejor" fueron algunos de los comentarios.