Joaquín Méndez entrega importante noticia sobre su permanencia en Chile

Hoy se cumplen 2 años y 7 meses que estoy conociendo y disfrutando este país. Quiero contarles que hace algunas horas me sorprendió un sobre que contenía adentro un papel, para muchos el papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada de celulosa, pero para mi es us una caricia, una posibilidad, una apuesta y una aceptación. Ahora me imagino que quieren saber que decía ese papel, bueno les digo: “Certificado Permanencia Definitiva para el señor Don Joaquin Mendez” no saben lo feliz que estoy, Sólo me queda dar la Gracias por todo lo que me ha dado Chile en tan poco tiempo. Hoy puedo decir que me siento un poquito más chileno y Me encanta ser el nexo entre estos dos países hermanos, que están un poco enojados, ojalá algún día poder lograr ese abrazo que tanto nos hace falta! Bueno ustedes ya me lo están dando y estoy eternamente agradecido! Jaja y mi familia… mucho más!!! Cómo si se hubiesen sacado un problema de encima!! Jajajaja!!! Bueno basta estoy hablando mucho! No los quiero aburrir, ahora siii les Prometo aprender a bailar cueca y festejar bien festejado el 18. Chi Chi Chi le le le ViVa Chile 🇨🇱

A post shared by JOAQUIN MENDEZ DALONE (@mendezjoaquin) on Jun 27, 2018 at 6:10pm PDT