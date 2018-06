Maca Tondreau tras comentada salida del "Muy Buenos Días": "No me arrepiento de mis dichos"

Tras la noticia de que Maca Tondreau fue sacada del matinal "Muy Buenos Días", debido a que la jefatura del programa optó por no renovar su contrato, fue la misma afectada quien se refirió al tema.

Según comentó a Las Últimas Noticias, la actriz habló con Pablo Manríquez, productor general del programa, quien justificó su salida explicando que buscaban un cambio de panel.

"Espero que no sea por lo del viernes, yo pregunté y me dijeron que no, pero fue todo muy raro", dijo Tondreau.

"Es raro, yo llevaba casi 9 años dentro del matinal, mucho tiempo, entonces que te avisen un día a las 4 de la tarde que ya no vas más… Fue todo muy raro", agregó.

Recordemos que Maca Tondreau acumuló más de 100 quejas en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por "incitación al odio", luego de sus controversiales declaraciones respecto a la tortura sufrida por los ecuatorianos que confesaron ser autores del asesinato a Margarita Ancacoy en la comuna de Santiago Centro.

En la ocasión, señaló que "apoyo los derechos humanos, apoyo los derechos de los animales, pero no el de las bestias. Para mí estas personas son bestias y los golpearon otras bestias".

"Yo se lo pregunté (a Manríquez)", dijo al medio sobre la posible relación entre sus declaraciones y su salida del matinal. "Según él mi salida no va por ahí y tengo que confiar", comentó.

"De verdad creo que aún no estoy entendiendo nada, salí de la reunión sin entender mucho tampoco", agregó.

Respecto de la última polémica que protagonizó, fue clara en decir que "no me arrepiento de mis dichos". Y añadió que "si eso pudo haber significado mi salida del matinal, tampoco me arrepiento".

"Si trabajar en un lugar es no poder opinar, estamos fritos", sentenció.

