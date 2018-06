Así se ven Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en su nuevo proyecto cinematográfico juntos

Leonardo DiCaprio inició la mañana del miércoles 27 junio compartiendo una primera fotografía de él y Brad Pitt en el set de 'Once Upon a Time Hollywood' desde su propia cuenta de Instagram. Allí se pueden apreciar a ambos actores con un look representativo de la década de los 70s, con pantalones acampanados, chamarras y todo lo necesario para trasladarnos a esa época, el estilismo de ambos es impecable.

La película es dirigida por Quentin Tarantino y trata sobre un actor de televisión y su doble que embarcan toda una odisea para poder hacerse un nombre en la industria del cine durante los asesinatos de Charles Manson en Los Ángeles de 1969. El elenco lo completan nada más y nada menos que Margot Robbie, Timothy Olyphant, Al Pacino, Burt Reynolds, Damian Lewis, Luke Perry, Dakota Fanning y muchas estrellas más por lo que se espera sea todo un acontecimiento cinematográfico.

First look. #OnceUponATimeInHollywood A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on Jun 27, 2018 at 6:00am PDT

Por lo pronto el dato más concreto que se maneja del film es que se estrenará el 9 de agosto de 2019, pero estas fechas siempre suelen cambiar por temas de mercadeo, lo cierto es que podría ser una fuerte competidora para los galardones de cine pero para la temporada del año 2020 cuando sea elegible.