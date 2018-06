Pangal Andrade anuncia que quedarían solo unos pequeños detalles para terminar su casa

Y así con el tercer piso en donde esta mi pieza el baño y el corredor, solo falta la pintura y los vidrios que llegan esta semana, no puedo mas de la emoción, por fin cerrare toda la casita 🤪🤪🤪. #vamoquesepuede #elquequierepuede #recicla #reutiliza #siguetussueños #quieroterminar 📸 el seco de @diegoastorgafotografia

A post shared by pangalandrade (@pangalandrade) on Jun 25, 2018 at 3:27pm PDT