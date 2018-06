Michelle Salas le 'reclama' a Luis Miguel por preferir la fama

Las versiones sobre la relación de Stephanie Salas y Luis Miguel siempre han sido polémicas. Por mucho tiempo se manejó que Luis Miguel no estaba enterado del nacimiento de su hija Michelle Salas y que por eso la reconoció hasta hace un par de años. Sin embargo, existen también versiones que dicen que siempre supo de su existencia y el capítulo 10 de la serie lo confirmó.

Fue la escena de la pelea con Roberto Palazuellos (llamado solamente “Bobby” en la serie), que nos enteramos que 'El Sol' siempre supo lo que le había pasado a Stephanie (Sophie) y le recriminó por no estar al pendiente de ella ni de la niña.

Desde que salió la serie, Stepahnie Salas ha estado luchando por defender su imagen ya que según ella, no se ha manejado adecuadamente. Sin embargo, Michelle Salas también ha vivido muy afectada, no sólo por la serie sino por todo lo que ha pasado en la vida real sobre su situación familiar y lo difícil que ha sido lidiar con los medios toda su vida.

Recientemente Michelle cumplió 29 años de edad y para celebrarlo, viajó a Puerto Escondido, Oaxaca y fue a través de un video donde se sincera sobre todo lo aprendido durante este último año de vida. Pero lo que llamó la atención, fue una "indirecta" hacia su padre, Luis Miguel "Este año ha sido un antes y un después en mi vida", dice la joven.

"Para mi uno de los aprendizajes de este año ha sido no quejarme, la vida es corta, la vida es una (…) En verdad, este año ha sido, ha sido bastante fuerte han habido cosas que me han dolido mucho, que me han sorprendido mucho, que me he dado cuenta que realmente la gente… pues a lo que va, que a veces es más importante la fama, el dinero… y lamentablemente estamos rodeados en el mundo de gente así. (…) Yo, al revés, nunca he tenido carencia de nada, he tenido una familia que me ha dado todo y más".

En una ocasión, Michelle reveló para el segmento 'Hola!4u', del portal digital de la revista ¡Hola! cómo es tener un padre como Luis Miguel y si esto le ha ayudado en su carrera.

“Es un arma de dos filos”, cuenta Michelle, pues aunque le ha abierto muchas puertas para conocer a gente del medio, no significa que lo tenga todo resuelto. Y es que no sólo su padre es un legendario cantante, sino que también su madre, sus primas, abuela y bisabuela son actrices y cantantes de la famosa 'Dinastía Pinal'.

2 days … ❤️🌟 A post shared by ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs (@michellesalasb) on Jun 11, 2018 at 3:53pm PDT

Te recomendamos en video