Ellos son los mexicanos que han sido seleccionados para formar parte de La Academia

Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores con la noticia de que había sido seleccionado para formar parte de La Academia de Ciencias y Artes Cinematograficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), la organización de cine más importante en Estados Unidos.

"Siempre he sido un apasionado de la industria cinematográfica. He visto la entrega de El Oscar desde que era niño deseando algún día ser parte de esa comunidad. Hoy recibí la invitación para ser miembro de La Academia… Me llena de orgullo y gratitud como mexicano representar a la comunidad latina. Es un verdadero honor", escribió el comediante en su cuenta de Instagram.

Pero junto al protagonista de Overboard Movie, también fueron elegidos otros mexicanos destacados en la industria como Diana Bracho, Damián Alcázar, María Rojo, Daniel Giménez Cacho y Ernesto Gómez Cruz, quienes forman parte de la lista récord de 928 invitados a formar parte de la Academia del Oscar.

La actriz Blanca Guerra, quien también fue seleccionada, expresó que: "Es un honor para mí, aunque sé que mi voto no va a tener mucho peso, pues todos sabemos existe un grupo selecto que verdaderamente tiene voz en la Academia".

El organismo es el que se encarga de otorgar la preciada estatuilla de los premios Oscar y en los últimos años, ha buscado reclutar figuras de la industria anglosajona.

Además de la participación de los mexicanos, la sociedad destaca que en esta ocasión hay una mayoría de mujeres, con un 49 por ciento del total de los nuevos miembros.

