¿Descartados? Meghan Markle y Harry no serían padrinos del príncipe Louis Arthur

Un nuevo y muy especial evento para la corona real británica se celebrará el próximo 9 de julio. El príncipe Louis Arthur Charles, hijo menor de los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe Guillermo será bautizado, tal y como lo dicta la tradición. Aunque muchos pensaba que Meghan Markle y el príncipe Harry serían escogidos como padrinos tal parece que no están dentro de esta especial lista.

Aunque la lista oficial de los padrinos del príncipe Luois Arthur se conocerá el mismo día del bautizo, la prensa de Inglaterra ha comenzado a difundir que los nuevos duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, los royalties del momento han sido descartados de este selecto grupo.

El recién nacido Louis Arthur Charles será bautizado el próximo lunes 9 de julio en la Capilla Real del Palacio de St. James, en Londres, según ha informado el propio Palacio de Kensington, residencia de los duques de Cambridge.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.

Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 20, 2018