Seguidores de María José Quintanilla están preocupados por su nueva apariencia

Ya señores ! Dejamos atrás las vacaciones y nos comenzamos a concentrar ! Mañana en @muchogustomatinal con todo el fuaaaa y pronto daré fechas de nuevos conciertos ! Saludos y que tengamos una maravillosa semana

