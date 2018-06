El vergonzoso momento que Estefanía Borge protagonizó en 'MasterChef Celebrity'

Estefanía Borge es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a sus papeles en la novela 'Joe, la leyenda' y 'Mesa para tres', y actualmente por su participación en el reality 'MasterChef Celebrity'. En sus redes sociales cuenta con más de 929 mil seguidores quienes no escatiman a la hora de reaccionar a las publicaciones que realiza.

Esta vez sorprendió a sus seguidores con el divertido momento que protagonizó en la cocina junto al chef Chris Carpentier. El reto que tenía que hacer la actriz consistía en preparar arepa de huevo, sin embargo a la hora de que los jueces dieran su veredicto entre la conversación que sostuvo con el argentino se dio para risas.

El hecho que se prestó para pensar de doble sentido, hizo que los internautas reaccionaran ante el momento; pero, tampoco sobraron quienes criticaron su forma de cocinar.

"Todo porque la vieja no le echa sal a la comida, eche no le gusta la comida salada. Mandan 'huevo' también", "Me lo veo por ti Estefania eres única en todo sentido, solo que en este programa no hay nada 'fitness', solo cocina en general. Trata de abrirte un poco y gozartelo como lo haces", "Estuvo genial el capítulo de anoche … gracias por hacernos reír y bien por todos los retos. Estefi y esos turbantes de morir", "Lo máximo me divierto muchísimo con este programa", fueron algunos de los comentarios.