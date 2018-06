Esposa de Messi viaja de Argentina a Rusia para acompañarlo y romper rumores de crisis

Desde hace algunas semanas rumores de crisis rondan sobre el matrimonio del jugador estrella de Argentina Lionel Messi y su esposa Antonella Roccuzzo. Ella ha decidido viajar a Rusia a último momento para poner fin a esos rumores que suman tensión al desempeño futbolístico del astro del fútbol.

Un audio habría encendido la llama de la crisis. La filtración deja cuenta de cómo el cantante y compositor Luciano 'El Tirri' Giugno le promete al futbolista Sergio 'Kun' Agüero que en Argentina "le esperaban cosas lindas".

"Bueno Pa, nos vemos… y esas cositas lindas las quiero" respondía 'Kun' Agüero desde un campo de entrenamiento en el que estaba acompañado por Lionel Messi; pero este no quería quedarse fuera de la fiesta y en un segundo audio dice: "Ey, no me vas a dejar fuera, boludo, yo quiero estar ahí también".

El entusiasmo de Messi viene luego de ver algo que ha mostrado su compañero de campo, según él mismo confiesa en aquel episodio vivido en el año 2016: "Ya le mostré. Vos sabés, nos volvemos locos, Pa".

Fue apenas en junio pasado, dos años después cuando se filtraron estas conversaciones, pero la infidelidad parecería no prescribir, por lo que Antonella Roccuzzo, que apenas va a cumplir un año de casada con Messi, habría decido guardar distancias sumergida en la molestia.

Los rumores de crisis aumentaron, luego de que el día del padre, Rocuzzo no felicitó a su esposo y padre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Para remediar la ausencia, días después publicó una foto familiar. Cercanos a la hermética familia aseguran que, después de conocidos los audios, Antonella Roccuzzo habría cambiado su foto de perfil de WhatsApp, en la que se mostraba toda la familia, por una de ella sola con sus tres hijos.

Pese a esto, un allegado a la familia ha dicho que todo se trata de especulaciones, y que Antonella no viajó antes a Rusia porque "los pibes (hijos del matrimonio) están resfriados en el invierno de Argentina".

Hoy, en medio de un partido decisivo para la selección Argentina en el Mundial Rusia 2018, Lionel Messi sí contará con el respaldo de su familia ¿Le inspirará esto para jugar mejor?

