Participante del 'Desafío Súper Humanos' confesó sus sentimientos por otro jugador

Como siempre los televidentes generando controversia por lo que ven y no por lo que saben… les cuento: #Oskitar y @diegopo2018 han entrenado muchos veces juntos y soñaban con estar en el #DesafioSuperHumanos se prepararon y entrenaron muy fuerte para dar toda su pasión en la arena. Fue tanta compatibilidad entre estos dos guerreros que se formó una amistad de guerreros, que sabían que en la arena iba a ser otro precio, y afuera las pasiones por el deporte y la competencia. Cabe resaltar que fue un bonito abrazo, de apoyo y admiración, y no es necesario confundir las cosas porque simplemente hay una preferencia sexual. Eso no es sinónimo de que todos sean igual en gustos, solo en admiración y respeto como lo dice @diegopo2018 en el capítulo de anoche. Grandes #SuperHumanos fuertes y dignos representantes de su región. Admiración total a #Oskitar por su bondad y humildad con los demás. #TeamLaLeyenda 🖤 Administra: @alejolittle ________________ @desafiocaracol #Colombia #CapCana #Venezuela #Amistad #Ecuador #DesafioCapCana #Desafio #DesafioSuperHumanos #Triatleta #Fitness #Territorial #Valle #Cali #DesafioCaracol

