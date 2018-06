La revancha de Osmel Sousa: El "Zar de la belleza" no abandona los certámenes

Durante los próximos días voy a presentar un novedoso proyecto. Un certamen que vendrá a transformar la visión de los concursos de belleza que tienen Venezuela y todos los países de la región. Fiel a la exitosa trayectoria y al modelo de trabajo conocido por todos y que ha dictado la pauta durante décadas en el mundo entero, pero lanzado hacia el futuro con planteamientos únicos de imagen, medios virtuales, redes y compromisos ecológicos, ambientales y sociales. He reunido un equipo que tiene la dedicación y experiencia necesaria y avalada por los grandes logros conseguidos en el pasado reciente. Un equipo de lujo que trabaja por y para Venezuela, un país que hemos colocado en el más alto pedestal del Universo en siete ocasiones. Hoy también me acompañan en esta nueva aventura los mejores profesionales. Y cada uno de ellos tiene la intención de hacer resurgir esa alegría que tantas veces pudo unir a la familia venezolana, incluso en tiempos de polarización y desacuerdos. Vamos a demostrar que eso que supimos hacer durante décadas está construido sobre una base de esfuerzo y gracias a un ejercicio noble del trabajo, el sacrificio y de la confianza. He tenido el honor de liderar importantes victorias y eso me ha servido para contar con el apoyo de las organizaciones internacionales más respetadas, con el fin de proteger el enorme patrimonio cultural y emocional que representa la historia de las Reinas de Belleza para Venezuela. Si hiciera falta, mi aval es que durante muchos años, con mucho trabajo y la confianza en un equipo inigualable, en Venezuela tenemos un récord de triunfos insuperable, duélale a quien le duela y digan lo que digan para aminorar o enlodar esos enormes logros. Y esto es historia, no chisme. Como decimos en Venezuela “Nadie nos quita lo bailao”. @oskarovskyboyer @marco.govea @monchoproduction @andreseloystudio @miguelotox @ivocontreras @elcesardelabelleza @javier_gomez56 @centroccidental @sergioduartepeople @andartuoficial @misscarabobo @misstachiraoficial @lucchioficial @missbolivaroficial @missanzoateguioficial @nawat.tv @estebanmvelasquez @j_digiorgio @orgmissmiranda @robertadeblasio @misszuliaoficial @mvlanuevaera @mvmiguels

